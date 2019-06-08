وزيرة بحكومة الوفاق تكشف لـ"سبوتنيك" الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس

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وأضافت في حوار مع "سبوتنيك" اليوم السبت، ينشر لاحقا، أن نحو 47 مركزا للإيواء في المنطقة الغربية يقطنها أكثر من 700عائلة، فيما تستضيف 13 ألف عائلة أيضا نزحوا نتيجة الاشتباكات.

وتابعت أن الوضع داخل المراكز يسير على نحو جيد حتى الآن، في ظل توافر الخدمات والمساعدات داخل مراكز الإيواء.

وأوضحت أن الوزارة وضعت خطة لمواكبة التطورات وعملية الاشتباكات الدائرة وما ينتج عنها من عمليات نزوح حال اشتداد ما وصفته بـ"العدوان"، على طرابلس.

وتابعت أن نحو 13 ألف عائلة تركوا منازلهم ما يؤكد حجم الأضرار، وأن هناك خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، في الوقت الذي يصعب فيه الدخول إلى المناطق التي نزحوا منها لتقييم الأضرار في الوقت الراهن.

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وأكدت أن الوزارة تتابع الكارثة التي حلت على مدينة غات إثر غرقها بعد تعرضها لسيول جارفة أدت إلا إعلانها "مدينة منكوبة".

وفي وقت سابق قال وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الدكتور أحميد بن عمر إن الوزارة تمكنت من نقل الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة باستخدام الإسعاف الطائر.

وتابع بقوله: "مدينة غات مدينة منكوبة، والأوضاع مأساوية، حيث تركت ‏أكثر من 1000 أسرة منازلهم، وغرقت الأحياء بالكامل، وقرى منقطعة عن العالم‏ ولا توجد كهرباء ولا اتصالات، وأغلب الآبار ملوثة بمياه الأمطار والمجاري".

وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا يوم الثلاثاء الماضي، بتخصيص 10 مليون دينار لمعالجة أوضاع مدينة غات بعد إعلانها "مدينة منكوبة".