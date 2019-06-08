"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع عسكرية قبالة جبل قيس

ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري قوله إن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع لقوات يمنية قبالة جبل قيس في جيزان".

© AP Photo / Hassan Ammar

ووفقا للمصدر، سيطر مقاتلو "أنصار الله" على عدد من المواقع خلال العملية الهجومية.

في سياق آخر، ذكرت قناة "المسيرة" أن جماعة "أنصار الله" صدوا هجوما شنته قوات يمنية قبالة أبواب الحديد في عسير استمر 5 ساعات بإسناد مروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي.

وأشارت إلى صد هجوم آخر لقوات يمنية سانده طيران التحالف قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير.

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.