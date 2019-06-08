خبراء يكشفون أبعاد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة على "صفقة القرن"

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وتابع البرغوثي في حديثه لبرنامج "البعد الآخر" عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أنه تم بالفعل الشق السياسي لما يسمى بـ"صفقة القرن"، عندما تم الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وعندما تم الإعلان عن ضم الجولان، ومحاربة وكالة غوث، والإعلان أنه لا يوجد مكان لدولة فلسطينية مستقلة".
© REUTERS / Denis Balibouse
وأكد البرغوثي أنه لا يجب الاستهانة بعملية التطبيق الفعلي التي تقوم بها إسرائيل على كل القضية الفلسطينية، ويجب حشد كل الجهود العربية والدولية لمواجهة هذه الخطة.
وحول فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة علق البرغوثي قائلا:
إن هذا الأمر أربك الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وهذا لا يعني أنهم سيوقفون مخططاتهم.
وأعلن البرغوثي مجددا رفضه ورفض كل الفلسطينيين حسب قوله لحضور مؤتمر البحرين الاقتصادي، المزمع عقده في أواخر يونيو/حزيران الجاري، متهما كل من يتجرأ على الحضور بأنه خائن لشعبه ومصلحة شعبه.
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشرف العجرمي:
إن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة يؤثر سلبا على الصفقة الأمريكية، لأنه بدون نتنياهو لا يمكن للأمريكيين المضي قدما في هذه الصفقة.
يذكر أن إسرائيل تمر باضطرابات سياسية، بسبب فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم عقب انتخابات الكنيست الأخيرة، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، وتصويت أعضاء الكنيست يوم الأسبوع الماضي، بحل البرلمان لتمهيد الطريق لانتخابات جديدة في 17 سبتمبر/أيلول، والتي ستعيد الحديث مجددا حول الإعلان عن الشق السياسي، لما يعرف بـ"صفقة القرن"، أو تأجيله.
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