دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تكشف عن تفاصيل أكثر لخدمة بث الألعاب Google Stadia ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت عملاق البحث مؤخراً خلال فعاليات E3 بعرض مزيد من التفاصيل حول خدمة بث الألعاب القادمة Google Stadia، حيث تم الكشف عن تفاصيل تسعير الخدمة، مع بعض الألعاب التي سيتم بثها من خلال الخدمة إلى جانب جودة العرض من بين تفاصيل أخرى.

أعلنت شركة جوجل عن خدمة بث الألعاب الجديدة Google Stadia خلال شهر مارس الماضي، ومن جديد عادت عملاق البحث لعرض مزيد من تفاصيل الخدمة القادمة خلال فعاليات مؤتمر E3 الذي عقد مؤخراً.

وتختلف خدمة بث الألعاب القادمة من جوجل Google Stadia عن تجربة خدمة Netflix الحالية، حيث من المقرر أن توفر جوجل ميزة بث الألعاب مع بعض الألعاب التي تتوفر للشراء أيضاً بشكل مستقل عبر الخدمة، كما تتيح الخدمة للمستخدمين ميزة بث الألعاب دون الحاجة إلى جهاز حاسب ألعاب متطور أو منصة ألعاب مميزة، حيث من المقرر أن تتيح وحدة Chromecast بث الألعاب مباشرة على شاشة التلفاز.

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ولقد كشفت جوجل عن مستوى تسعير خدمة Google Stadia التي ستتوفر بسعر يبدأ من 10 دولار شهرياً، كما تستعد شركة جوجل لإطلاق إصدار مجاني من الخدمة خلال العام المقبل، أيضاً توفر جوجل عند إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر حزمة Founder التي ستتوفر بسعر 130 دولار، وهي الحزمة التي ستتوفر خلال 2019 على أن يتم فتح المنصة مع إصدار Stadia Pro في 2020.

ولقد إستعرضت جوجل مزيد من التفاصيل حول خدمة بث الألعاب Google Stadia من بينها:

أعلنت جوجل عن لعبة Gate 3 Baldur وGhost Recon لخدمة Google Stadia

كما أعلنت عن لعبة Gylt ولعبة مغامرات من Tequila، مع لعبة Get Packed التي تدعم اللعب المتعدد من إستديوهات Moonshine

كما تأتي لعبة Division 2

وتعد Stadia Pro الإصدار الرئيسي للخدمة الذي يتوفر بإشتراك 10 دولار شهرياً، حيث يتيح هذا الإصدار للمستخدمين الدخول إلى الألعاب بدقة عرض 4K عند 60 إطار لكل ثانية، إلا أن هذا الإصدار من الخدمة لن يحتوى على الألعاب الجديدة التي ستتوفر للبيع بشكل منفصل.

تأتي وحدة التحكم في الألعاب بشكل منفصل بسعر 70 دولار.

تأتي Stadia Founder لاحقاً هذا العام بسعر 130 دولار، على أن تتوفر الحزمة مع Chromecast Ultra وحدة Stadia للتحكم في الألعاب، كما تأتي مع نسخة من Destiny 2 مع إشتراك لمدة 3 أشهر.

تشمل ألعاب Stadia أيضاً Assassin Creed Odyssey، ولعبة Doom وDoom Eternal، ولعبة Tomb Raider الجديدة، ولعبة Final Fantasy XV، وDarksiders Genesis، وأيضاً Metro Exodus من بين ألعاب أخرى.

كما أشارت جوجل إلى أن خدمة Google Stadia ستتاح لكل مستخدم بحساب خاص، لذا لن تتوفر ميزة مشاركة الحساب في البداية، إلا أن جوجل توفر ميزة دعوة ضيف وتقسيم الشاشة فقط.

وتتيح جوجل خدمة Stadia حصرياً لمستخدمي هواتف Pixel 3 وPixel 3a عن إطلاق الخدمة، على أن يتاح لاحقاً إنشاء حساب لمستخدمي هواتف الأندوريد بنظام تشغيل Android M+أو الإصدارات اللاحقة وiOS 11 أو الإصدارات اللاحقة التي تتوافق مع تطبيق Stadia.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تكشف عن تفاصيل أكثر لخدمة بث الألعاب Google Stadia ظهر على التقنية بلا حدود.