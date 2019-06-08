دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HMD تقدم هاتف Nokia 2.2 برقاقة Helio A22 وسعر 100 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي هاتف Nokia 2.2 من HMD هذا العام كأحد الإصدارات منخفضة التكلفة من هواتف Android One،الذي ينطلق إلى الأسواق برقاقة معالج Helio A22 وسعر 100 دولار فقط.

ينطلق هاتف Nokia 2.2 بشاشة IPS بحجم 5.7 إنش مميزة بجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بتصميم نتوء القطرة الذي يضم مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Nokia 2.2 كاميرة خلفية بمستشعر 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ويدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه كبديل لتقنية إستشعار البصمة.

ويأتي هاتف Nokia 2.2 برقاقة معالج Helio A22 رباعي الأنوية مع إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 2 أو 3 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 16 و32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD، وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 3000 mAh كما يدعم الشحن عبر منفذ مايكرو USB،

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وتؤكد HMD على أن هاتف Nokia 2.2 سيدعم برمجيات Android Q القادمة على أن يتوفر الآن بنظام Android Pie مع برمجيات Android One، كما يدعم الهاتف التحديث حتى 3 سنوات، لذا سيتم تحديث الهاتف لنظام Android Q عند توفر التحديث رسمياً.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Nokia 2.2 بزر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي في الجانب الأيسر من الهاتف، كما ينطلق الهاتف بلوني الأسود مع لون معدني حيث ينطلق للبيع في 11 من يونيو، كما يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة تخزين 16 جيجا بايت بسعر 100 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت بسعر 115 دولار.

المصدر

هذا الموضوع HMD تقدم هاتف Nokia 2.2 برقاقة Helio A22 وسعر 100 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.