شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستضيف الدورة الـ8 للمنتدى العالمى لحقوق الإنسان فى العهد الرقمى ..الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف تونس الدورة الثامنة للمنتدى العالمى لحقوق الإنسان فى العهد الرقمى فى الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى، وهو منتدى يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان الرقمية وحمايتها من أجل إرساء شبكة إنترنت مفتوحة ومجانية للجميع وتعزيز الحقوق والحريات المكفولة بموجب القوانين والمعاهدات الدولية.

ويهتم المنتدى أو "تظاهرة الرايتس كون"، كما يسميه القائمون عليه، بضمان التطوير التدريجى لحقوق الإنسان الرقمية الدولية والتنفيذ الفعال لها، إلى جانب ضمان حرية التعبير عن الرأى والفكر وضمان الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن الاهتمام بمواضيع الأمن الرقمى وإدارة الأعمال وحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق المرتبطة بتأثير التكنولوجيا الحديثة على حقوق الإنسان.

واختار القائمون على المنتدى تنظيم هذه التظاهرة الدولية فى تونس للمرة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، نظرا إلى أن تونس مركز تكنولوجى نشط وديمقراطية ناشئة، وفق منظمى التظاهرة.

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ومن المقرر أن يتناول المنتدى موضوعات وقضايا مختلفة على غرار نزاهة الانتخابات وتآكل القيم الديمقراطية والذكاء الاصطناعى والهويات على الإنترنت وتقنية التعرف على الوجوه، إلى جانب مسائل تتعلق بالثقة فى البيانات والحماية ومراقبة المستخدم محليا وإقليميا وعالميا، والأخبار الزائفة ومستقبل الصحافة، ومنع التمييز وتعزيز الحيادية فى مجال الإنترنت.

جدير بالذكر أن المنتدى العالمى لحقوق الإنسان فى العهد الرقمى "رايتس كون" أنشأ سنة 2009، ويضم أصحاب مؤسسات وحقوقيين ومشتغلين فى المجال القانونى وسياسيين ومختصين فى المجال الرقمي.