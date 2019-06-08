شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: التجزئة فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن تطيل فترة النزاع والحرب فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادى، اليوم السبت، إن حكومة بلاده حريصة على تطبيق اتفاق "ستوكهولم" بشأن مدينة الحديدة، مشددا على أن التجزئة فى تنفيذ القرارات لا يخلق سلاما دائما وإنما يؤسس لجولات صراع قادمة وإطالة فترة النزاع والحرب فى البلاد.

وجدد - فى مداخلة مع قناة "الحرة" الإخبارية - موقف حكومته الواضح بأن من يريد تحقيق سلام دائم وشامل فى اليمن فعليه أن ينفذ قرارات مجلس الأمن كاملة، مضيفا "لن نقبل بتجزئة اتفاق الحديدة والانتقائية فى تنفيذه فلابد من تنفيذ الاتفاق الذى تم التوقيع عليه بشكل كامل على أرض الواقع".

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وتابع "نحن على تواصل دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة وننتظر ما تحمله مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية روز مارى ديكارلو خلال زيارتها للرياض ولقائها بالمسؤولين اليمنيين هناك، آملا بأن يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم كما هو دون تجزئته".

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة أن مساعدة أمينها العام للشؤون السياسية روز مارى ديكارلو ستتوجه إلى الرياض يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين لبحث الوضع فى اليمن، فى زيارة تأتى بعد الانتقادات الحادة التى وجهها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى المبعوث الأممى إلى بلاده مارتن جريفيث.