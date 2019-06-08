صحيفة الخليج الإلكترونية

الحياة:. هي القدرة وهي الأكسيد الذي نتنفسه بالصعوبات ونمط الذي نعيشه …

‏نستقبل بعض الأراء .والمشاكل التي نراه في المجتمع .وهذا يدل على أن للحياة إنسان والإنسان مجتمع وللمجتمع بنية أساسية. يراه كل فرد فيه….

‏ لابد أن يكون الإنسان .يعطي نفسه الإيجابية قبل السلبية…نبرح بأن ماكل شي نريده نراه بأعيننا.ساعات يذبل كل شي ..إلا الثقة بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى…

‏_الحياة أنواع وأشكال وسطور .ولكن تحدد بصخور متفتفتة أجزاء كاكسر الزجاج..

‏_نقبل كل شي بالأخذ والعطاء .أم ساعات ينفر الغضب الهائل على الإنسان..

‏بلا شك نحترم كل شئ. ..إلا حياتنا لابد أن نحب الحياة،السعادة،التفائل ..لاتيأس من شئ وأنت لاتعلم كيف تكون.القدرة العزيمة وهي من أسباب السعادة في الحياة..

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‏العناوين والسطور كلها مزدحمة ..على حياة المجتمع ..

‏يكاد بأن القلم يكتبه رجل وهو خلف القضبان ..ظلموه وهو في السجن..

‏الحزن يأتي على أعينهم…

‏والقلب في داخلهم ألف كلمة وكلمة!!

‏_بقلمي أنا الكاتبة أكتبه على مايحتويه من حياة المجتمع المتألم..

‏”حياة الناس بلا عنوان”

‏بقلم /هياء عبد العزيز الحوطي