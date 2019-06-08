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صحيفة الخليج الإلكترونية
الحياة:. هي القدرة وهي الأكسيد الذي نتنفسه بالصعوبات ونمط الذي نعيشه …
نستقبل بعض الأراء .والمشاكل التي نراه في المجتمع .وهذا يدل على أن للحياة إنسان والإنسان مجتمع وللمجتمع بنية أساسية. يراه كل فرد فيه….
لابد أن يكون الإنسان .يعطي نفسه الإيجابية قبل السلبية…نبرح بأن ماكل شي نريده نراه بأعيننا.ساعات يذبل كل شي ..إلا الثقة بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى…
_الحياة أنواع وأشكال وسطور .ولكن تحدد بصخور متفتفتة أجزاء كاكسر الزجاج..
_نقبل كل شي بالأخذ والعطاء .أم ساعات ينفر الغضب الهائل على الإنسان..
بلا شك نحترم كل شئ. ..إلا حياتنا لابد أن نحب الحياة،السعادة،التفائل ..لاتيأس من شئ وأنت لاتعلم كيف تكون.القدرة العزيمة وهي من أسباب السعادة في الحياة..
العناوين والسطور كلها مزدحمة ..على حياة المجتمع ..
يكاد بأن القلم يكتبه رجل وهو خلف القضبان ..ظلموه وهو في السجن..
الحزن يأتي على أعينهم…
والقلب في داخلهم ألف كلمة وكلمة!!
_بقلمي أنا الكاتبة أكتبه على مايحتويه من حياة المجتمع المتألم..
”حياة الناس بلا عنوان”
بقلم /هياء عبد العزيز الحوطي
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