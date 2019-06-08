وحدات الجيش اليمني تواصل التقدم على محاور القتال ضد الحوثيين بمحافظة حجة

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عصر اليوم السبت، نقلا عن قائد المنطقة اللواء الركن يحيى صلاح، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن "القوات اجتازت قرابة 15 كيلو مترا، وتمكنت من تطهير مزارع النسيم ومزارع الخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي، وقرى المطارية والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب والقص والعمرية وذهب حجر والمشايبة والخنحر وبني فراص ووادي رحبان".

وأضاف اللواء صلاح أن "المنطقة الخامسة أصبحت تجتاز دفاعات العدو، وتنفذ عمليات هجومية"، مؤكدا "تحقيق مزيد من الانتصارات لاسيما بعد تطهير هذه الاماكن الصعبة في تحصيناتها وآلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعت لإعاقة تقدم الجيش".

ووفقا للجيش، فقد "قطعت القوات خطوط تعزيزات الحوثيين شمال حجة، بقطعها الطريق الاسفلتي الرابط بين مديريتي ميدي وحرض".