موقع عبري: دولة عربية تشكل الخطر الحقيقي على إسرائيل بعد 10 سنوات

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف نت"، مساء أمس، الجمعة، أن إسرائيل يعتريها القلق والتوتر من البرنامج النووي السعودي، وبرنامج الصواريخ الباليستية المتطور، الذي يدخل ضمن خطة المملكة السعودية للعام 2030.

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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن المسؤولين الاستخباراتيين في إسرائيل قد أعربوا عن قلقهم من تلك الخطوة السعودية، التي يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يغض الطرف عنها.

ونقل الموقع الاستخباراتي العبري على لسان المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين أن بلادهم ربما تعتبر السعودية الخطر الحقيقي عليهم خلال العقد المقبل.

وتابع الموقع الإلكتروني العبري:

يتحرك العالم العربي وفقا للمصالح الإقليمية وتخطط السعودية في اليوم التالي لإيران.