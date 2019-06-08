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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف نت"، مساء أمس، الجمعة، أن إسرائيل يعتريها القلق والتوتر من البرنامج النووي السعودي، وبرنامج الصواريخ الباليستية المتطور، الذي يدخل ضمن خطة المملكة السعودية للعام 2030.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
ونقل الموقع الاستخباراتي العبري على لسان المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين أن بلادهم ربما تعتبر السعودية الخطر الحقيقي عليهم خلال العقد المقبل.
وتابع الموقع الإلكتروني العبري:
يتحرك العالم العربي وفقا للمصالح الإقليمية وتخطط السعودية في اليوم التالي لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع عبري: دولة عربية تشكل الخطر الحقيقي على إسرائيل بعد 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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