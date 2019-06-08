وزير الخارجية: المغرب ليس لديه أي تفاصيل عن "صفقة القرن"

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القاهرة- سبوتنيك وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في الرباط اليوم السبت، "المغرب ليس لديه معرفة بتفاصيل خطة السلام الأمريكية، ولا دراية له بهذه المبادرة".
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من جانبه، قال الوزير لودريان "لست مطلعا على خطة السلام الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط، نحن ننتظر الإفصاح عن هذه الخطة التي يتحدثون عنها".
وكان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره غاريد كوشنر قام، نهاية الشهر الماضي، بجولة في المنطقة شملت المغرب والأردن وإسرائيل.
ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو/ حزيران القادم خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.
وكانت وسائل إعلام عالمية تحدثت، في وقت سابق، عن عزم الولايات المتحدة طرح رؤيتها للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، بعد شهر رمضان المبارك، والذي ينتهي في أوائل الشهر المقبل.
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