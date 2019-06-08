دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج توفر سلسلة هواتف Galaxy S10 الآن باللون الأحمر ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة سامسونج رسمياً إختيار جديد في الألوان لسلسلة هواتف Galaxy S10 على متجر الشركة الرسمي، حيث تقدم العملاق الكوري اللون الأحمر Cardinal.

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق اللون الأحمر Cardinal لسلسلة هواتفها المميزة Galaxy S10، حيث يتوفر الإختيار الجديد رسمياً الآن على متجر الشركة الرسمي في سويسرا.

ولقد جاء إعلان سامسونج عن اللون الجديد لهواتف Galaxy S10 عبر تغريدة جاءت على تويتر، حيث يعد أحد الألوان المميزة الذي يقدم من سامسونج لنموذج Galaxy S10 المميز بسعة 128 جيجا بايت، وGalaxy S10 بلس أيضاً المميز بسعة 128 جيجا بايت، على أن يتوفر اللون الأحمر لهاتف Galaxy S10e لاحقاً.

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يذكر أن موقع WinFuture قد أشار إلى أن سامسونج ستقدم اللون الأحمر في سلسلة Galaxy S10 في أسواق أوروبا الغربية، إلا أن سامسونج لم تؤكد في الوقت الحالي على إطلاق الهاتف في أسواق أخرى.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج توفر سلسلة هواتف Galaxy S10 الآن باللون الأحمر ظهر على التقنية بلا حدود.