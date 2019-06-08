مقتل 17 شخصا في اصطدام حافلة بإشارة مرورية في دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

لقي، على الأقل، 17 شخصا من جنسيات مختلفة مصرعهم وأصيب آخرون إثر ارتطام حافلة بإشارة طريق مُعلقة في دبي.

وقالت الشرطة إن الحافلة التي تحمل لوحة أرقام مرورية من سلطنة عمان كانت تُقلّ 31 راكبا وقت وقوع الارتطام على طريق الشيخ محمد بن زايد.

وقال مسؤولون هنود إن ثمانية من مواطنيهم كانوا بين القتلى.

ويتلقى سائق الحافلة، وهو في الخمسينيات من عمره، علاجا من إصابات طفيفة تعرض لها، بينما تجري التحقيقات في وقوع الحادث.

وعلى صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أعربت شرطة دبي عن "خالص تعازيها وتعاطفها" مع عائلات الضحايا.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري: "أحيانا يؤدي خطأ أو إهمال طفيف أثناء قيادة المركبة إلى تبعات وخيمة".

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ولم يصدر حتى الآن سبب رسمي أو تفاصيل عن الحادث. وقالت وسائل إعلام محلية إن الحافلة انحرفت لتتفادى لافتة تشير إلى الحد المسموح به في الارتفاع، والتي شقت سقف الحافلة.

#هام | في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع #حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكب يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة. pic.twitter.com/ma5FRPW9OX — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 6, 2019

وأصدرت السفارة الهندية في دبي قائمة بأسماء الهنود الثمانية الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وقالت السفارة إنها تتواصل مع بعض أسر الضحايا. ويتلقى العديد من الهنود الآخرين علاجا من إصاباتهم.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل أكثر عن بقية الضحايا.

وأعربت شركة النقل العمانية "مواصلات"، على تويتر، عن تعازيها، وأعلنت عن تعليق خدماتها ما بين مسقط ودبي حتى إشعار آخر.