إسرائيل تعلن إحباط "تصنيع صواريخ" في غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social Media صورة مأخوذة من فيديو نشره الجيش الإسرائيلي بشأن غزة

وأضاف الجيش أن المحاولة تعود إلى 11 مايو الماضي، حين اعتقل سلاح البحرية 4 فلسطينيين كانوا على متن قاربين دخلا إلى المنطقة المحظورة جنوب قطاع غزة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن تحقيق جهاز الأمن العام "الشاباك" كشف أن المعتقلين كانوا في طريقهم إلى سيناء، حيث سيجلبون 24 برميلا من مادة "الفيبر جلاس" التي تستعملها حماس في تصنيع الصواريخ، على أن يعودوا إلى قطاع غزة لاحقا.

وقدمت بحق المعتقلين لائحة اتهام تشمل: "الانضمام لمنظمة إرهابية والتورط في القتل، وتدريبات لأغراض إرهابية، بجانب محاولة لخدمة منظمة إرهابية وتهم أخرى".

وكانت جولة القتال الأخيرة بين حماس وإسرائيل انتهت في 6 مايو الماضي بعد وساطة مصرية، وكان أبرز ملامح المواجهة تبادل القصف الصاروخي بين الطرفين.

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وأسفرت الجولة عن مقتل نحو 30 فلسطينيا وجرح المئات، فضلا عن تدمير مئات الوحدات السكنية، من جراء القصف الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية من غزة نحو 700 صاروخ على الدولة العبرية، أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين.

وتعتبر إسرائيل أن الصواريخ الموجودة لدى الفصائل وخصوصا حماس تهديدا لها، وتعمل بشتى الوسائل من أجل مكافحة هذا التهديد، خاصة في أيام الهدوء.

لكن تساؤلات أثيرت حول جدوى أبرز هذه الوسائل، وهي "القبة الحديدية"، فوفقا لصحف إسرائيلية، اعترضت تلك المنظومة الدفاعية 240 صاروخا من أصل 690 تم إطلاقها من غزة.