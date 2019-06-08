الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيا يجمع الأموال لصالح "داعش" فى الأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، اعتقال إرهابى يجمع "إتاوات" من الفلاحين فى جزيرة الكرمة لتمويل تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة الأنبار. وذكرت المديرية - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى منطقة بنى زيد جزيرة الكرمة، مضيفة أن الإرهابى كان يقوم بجمع الإتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم، وتمت إحالته للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب.

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