مقتل مسئول محلى فى الصومال برصاص مسلحين مجهولين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مسئول محلى حتفه برصاص مجهولين مسلحين فى حادث وقع ببلدة جوهر التى تبعد نحو 90 كيلومترًا شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشيو.
وذكرت إذاعة "راديو شابيلي" الصومالية، اليوم السبت، أن أفرادًا مدججين بمسدسات نارية أطلقوا الرصاص على عبد الرشيد حاجى نائب المسئول الإدارى لقرية جامبول بمنطقة شابيلى الوسطى داخل البلدة، وتمكنوا من الفرار بعيدًا عن موقع الحادث.
وطوقت قوات الأمن موقع إطلاق النار وفتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب والملابسات التى أدت إلى وقوع الحادث، فيما لم تعلن - حتى الآن - أية جهة مسئوليتها عن ارتكاب حادث الاغتيال، ومع ذلك فإن الشرطة المحلية تشير بأصابع الاتهام إلى حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.
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