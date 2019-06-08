شكرا لقرائتكم خبر عن نقابتا الصحافة بتونس والمغرب تدعوان للتهدئة بشأن نهائى مباراة أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعت نقابتا الصحافة التونسية والمغربية، صحفيى البلدين إلى التهدئة والتزام الشروط المهنية النبيلة التى تقتضى التجرد ومراعاة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وذلك على خلفية ما صدر من "تجاذبات إعلامية خطيرة "فى بعض المنابر ومن طرف صحفيى ونشطاء التواصل الاجتماعى فى تونس والمغرب إثر القرار الأخير للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص مباراة الترجى والوداد فى نهائى أبطال إفريقيا.

وأعربت النقابتان - فى بيان مشترك لهما، اليوم السبت، حمل توقيع ناجى البغورى وعبد الله البقالى - عن استهجانهما لـ محاولات تسييس مباراة عادية فى كرة القدم جمعت بين ناديين رياضيين عريقين فى بلدين شقيقين.

من جهة أخرى، دعت النقابتان وسائل الإعلام فى البلدين إلى العمل على التصدى لهذه الانحرافات وغيرها حسب ما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي، وما يستوجبه التاريخ المشترك وعلاقات الأخوة والوحدة والتضامن بين الشعبين.

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يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) قررت منذ يومين خلال اجتماع طارئ فى العاصمة الفرنسية باريس إعادة مباراة إياب نهائى كاس رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجى الرياضى التونسى والوداد البيضاوى المغربى بملعب محايد بعد نهائيات كاس أمم إفريقيا (مصر 2019) معللة قرارها بعدم توفر ظروف اللعب والسلامة للسير العادى للمباراة.

كما قررت اللجنة التنفيذية إلزام نادى الترجى بإعادة كأس البطولة والميداليات إلى الكاف واعتماد نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت فى الرباط وانتهت بالتعادل (1-1)، وكانت مباراة الإياب التى جرت فى ملعب رادس بتونس يوم 31 مايو الماضى قد توقفت وكان الوداد منهزما بهدف واحد.