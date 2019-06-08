شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يستعرض مع وزير الخارجية الألمانى موقف بغداد تجاه أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، موقف العراق الثابت تجاه أزمات المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، فى قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس والوفد المرافق له"، وأكد صالح - وفق البيان - أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائى تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً فى القطاعات الاقتصادية والصناعية، مشيداً بجهود التحالف الدولى فى دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة ألمانيا للشعب العراقي، خاصة فى مجال إعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم.

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وشدد صالح، على رغبة العراق الجادة بضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحا أن "تأسيس النظام الإقليمى المستقر، وتعزيز التكامل الدولى الإيجابي، والاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لإبعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات"، لافتا إلى أن "العراق جزء أساسى من عمقه العربى والإسلامي، ولا يمكن التخلى عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة فى تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة".

من جهته، جدد ماس التزام الحكومة الألمانية بدعم العراق فى المجالات كافة، وحرصها على المضى بتوسيع آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، مشيداً بدور العراق المحورى من أجل تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار.