شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد مرتكبى هجمات ناقلات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تقديم كل من الإمارات و السعودية والنرويج، النتائج الأولية للتحقيق فى الهجمات التى طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، طالبت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولى بالتحرك وتأدية دوره فى تحميل المعتدين على السفن المسؤولية، بحسب "البيان".

في السياق، أكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن القرائن تشير إلى تورط إيران في الهجوم على السفن التجارية.

Advertisements

وقد أسفر تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات والتحليل الكيميائي لقطع الحطام عن أنه من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة في الهجمات، ورجح التحقيق أنه تم إلصاق الألغام بالناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد نددت بهجمات ميناء الفجيرة التى تعرضت لها سفن المملكة العربية السعودية، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مجلس الأمن.. وتهديد الملاحة البحرية ) : حملت إحاطة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط بميناء الفجيرة، وضع مجلس الأمن أمام الهجمات التي عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر وتهديها للسلم والأمن الدوليين.