العراق: لألمانيا دور مهم في تخفيف التوتر بالمنطقة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن "ألمانيا لها دور مهم في دعم جهود تحقيق السلام، وتخفيف حدة التوتر في المنطقة".

جاء ذلك خلال استقبال صالح، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في قصر السلام بالعاصمة بغداد، السبت.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن صالح شدد خلال اللقاء على أهمية تعزيز علاقات البلدين تحقيقا للمصالح المشتركة، خصوصا في القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وأكد على أهمية دور ألمانيا في دعم جهود تحقيق السلام وتخفيف حدة التوتر في المنطقة حتى تنعم شعوبها بمستقبل افضل ومزدهر".



وأشاد صالح بـ"جهود التحالف الدولي في دعم العراق بمختلف المجالات، ومساندة ألمانيا للشعب العراقي، خاصة في مجال إعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم".

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وأعرب الرئيس العراقي عن رغبة بلاده في تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية إقليميا ودوليا، مؤكدا "موقف بغداد الثابت تجاه أزمات المنطقة".

وتابع: "سنستمر في توحيد الجهود الرامية إلى اعتماد لغة الحوار البنّاء، والابتعاد عن منطق التدخل بشؤون الدول".

من جهته، جدد "ماس" التزام ألمانيا بدعم العراق في المجالات كافة، وحرصها على المضي في توسيع آفاق تعاونهما الثنائي.

وأشاد بـ"دور العراق المحوري من أجل تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق السبت، وصل "ماس"، بغداد في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية، وفرص "حلحلة الوضع" في المنطقة، ودعم العراق في مواجهة الإرهاب.

والخميس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبار، أن "ماس" سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف طهران، الإثنين القادم، في إطار زيارة للمنطقة، تشمل الإمارات والأردن‎.

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