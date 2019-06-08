السعودية_للكهرباء: انقطاعات لـ “التيار” على #جازان بسبب #العواصف

صحيفة الخليج الالكترونية أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الرياح الشديدة والعواصف تسببت بتعرض عدد من محافظات جازان، لانقطاعات محدودة في التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه يجري التعامل معها ميدانياً. وقدمت «السعودية للكهرباء» اعتذارها عبر حسابها في تويتر مشتركيها في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة.

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