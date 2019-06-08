صور| قميص #ريال_مدريد الجديد يعيد للأذهان موسم الأرقام القياسية

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن ريال مدريد بالأمس قميصه للموسم المقبل الذي يميزه اللون الذهبي.

وتلى الإعلان الرسمي عن قميص الموسم المقبل، التعاقد مع النجم الكبير إيدين هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، مما سيساعد كثيراً على زيادة مبيعات القميص الجديد.

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ويعيد التصميم إلى الأذهان قميص 2011/2012 المميز، الذي كان مميزاً باللون الذهبي أيضاً.

ويحمل هذا القميص ذكريات جميلة، حيث توج الريال بالليجا عام 2012، في موسم الـ100 نقطة التاريخي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسجل الفريق الملكي في هذا الموسم 121 هدفاً، وهو رقم قياسي في تاريخ الليجا الإسبانية.