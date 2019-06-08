مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر اصطدام 6 مركبات على طريق #بيشة – #الخميس

صحيفة الخليج الالكترونية توفي 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في حادث مروري مروع وقع فجر اليوم (السبت) بين 6 مركبات في إحدى المنعطفات الخطيرة على طريق (بيشة – خميس مشيط) بمركز الجزيرة جنوبي بيشة. وتمكن الدفاع المدني في مركزي صمخ ووادي بن هشبل من استخراج المتوفين والمصابين من بين أكوام الحديد، وجرى نقلها إلى ثلاجة الموتى، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر في صمخ وخيبر الجنوب المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباشر الحادث أمن الطرق بمركز صمخ وشرطة خيبر الجنوب.

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