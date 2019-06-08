شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 وإصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوتين بمحافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، مقتل وإصابة 5 أشخاص فى انفجار عبوتين فى محافظة كركوك.

وقالت الخلية فى بيان أوردته قناة" السومرية نيوز" العراقية، "إن عملا إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة استهدف قوات الشرطة الاتحادية فى قرية السعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل شرطى وإصابة اثنين آخرين.

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وأضاف البيان أن عبوة أخرى انفجرت فى القرية العصرية بالمحافظة ذاتها، ما أدى إلى مقتل شخص واصابة ضابط بالشرطة الاتحادية.