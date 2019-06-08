شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إعلام قطر يروج أخبارا كاذبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ما تروج له قناة الجزيرة القطرية حول لوجوده في العاصمة السودانية الخرطوم، بالاخبار الكاذبة، مؤكدا أنه حاليا يشارك فى منتدى براتسلافا في سلوفاكيا.
أضاف قرقاش: " لم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم".
وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "العقل والمنطق يفرضان على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي، وكما تبين من القمة الخليجية الأخيرة، فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة".
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