فرنسا تبيع فرقاطتين إلى الإمارات

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وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أمس الجمعة، بأن فرنسا باعت فرقاطتين اثنتين من طراز "قوويند" إلى الإمارات. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
© REUTERS / Satish Kumar Subramani
ولم يصدر إعلان رسمي عن تلك الصفقة، سواء من الجانب الإماراتي أو الفرنسي حتى أمس.
وفي وقت سابق، كشفت الإذاعة الفرنسية — استنادا إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ25 سبتمبر/ أيلول 2018، من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع — أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد الحوثيين في اليمن.
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