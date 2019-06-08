اخبار الخليج

مقتل وإصابة 10 من عناصر الجيش اليمني في قصف مدفعي شرقي الجوف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وأفادت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن مدفعية الجماعة استهدفت تجمعات للجيش في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف شرق الجوف قبالة قطاع نجران جنوب غربي ، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأشارت القناة إلى أن مسلحي "أنصار الله" هاجموا مواقع للجيش في صفر الحنايا بجبهة حام في مديرية المتون غرب الجوف، وألحقوا بقوات الجيش خسائر في الأرواح والمعدات.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 من عناصر الجيش اليمني في قصف مدفعي شرقي الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا