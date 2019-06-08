مقتل وإصابة 10 من عناصر الجيش اليمني في قصف مدفعي شرقي الجوف

وأفادت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن مدفعية الجماعة استهدفت تجمعات للجيش في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف شرق الجوف قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين.

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وأشارت القناة إلى أن مسلحي "أنصار الله" هاجموا مواقع للجيش في صفر الحنايا بجبهة حام في مديرية المتون غرب الجوف، وألحقوا بقوات الجيش خسائر في الأرواح والمعدات.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.