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وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان، اليوم السبت، "عمل إرهابي بواسطة عبوة ناسفة استهدفت قوات الشرطة الاتحادية في قرية السعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى لاستشهاد منتسب وإصابة اثنين آخرين".
© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
وكانت محافظة كركوك شهدت، يوم الخميس 30 مايو/ أيار، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر. وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات التي شهدتها محافظة كركوك شمالي العراق، بلغت 40 قتيلا وجريحا.
وقالت الصحة العراقية، في بيان لها، إن حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا.
وأضافت الوزارة: "تم استنفار كافة كوادر دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار لحد الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة"، مشيرة إلى أن "العناية مستمرة لبعض الحالات التي استوجبت رقودا في المستشفيات".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين في تفجيرين منفصلين شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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