الجيش اليمني يستعيد مزارع النسيم ومجموعة قرى شمال غربي حجة

وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من المنطقة الخامسة في الجيش أطلقت عملية عسكرية بدعم من طيران التحالف على مواقع لـ"أنصار الله" في مديرية حرض شمال غربي حجة، تمكنت خلالها من استعادة مزارع النسيم الاستراتيجية وعدد من القرى غرب مدينة حرض.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف المصدر أن المواجهات لاتزال مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش.

ومزارع النسيم وهي مجموعة مزارع تبعد 20 كيلومترا غرب حرض، و10 كيلومترات شمال شرقي مديرية ميدي.

في سياق متصل، شن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع بمحافظات صنعاء وصعدة والضالع.

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وذكر مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف نفذ غارتين على مواقع في جبل جربان بمنطقة عَمِد في مديرية سنحان جنوب صنعاء، واستهدف بغارة أخرى منزلاً قيد البناء في قرية رُهْم بذات المديرية، ملحقا أضرارا مادية به، فيما شن غارتين على مواقع في مديرية باقم شمال صعدة، وغارة على قرية بتار التابعة لمديرية الحشاء غرب الضالع.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.