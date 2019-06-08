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وقال وزير الاقتصاد السوري لوكالة "سبوتنيك" إن "المشاركة السورية في مؤتمر سان بطرسبورغ أصبحت على الجدول السنوي للحكومة السورية حيث أنه يضم عددا كبيرا من الدول وبالتالي هو فرصة هامة على مستوى تبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية المعاصرة أو على مستوى اللقاءات مع الحكومة الروسية بمستوياتها المختلفة أو على مستوى اللقاء مع الشركات وقطاع العمل في روسيا بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين وأصحاب الشأن الاقتصادي في الدول الأخرى".
© Sputnik . Алексей Мальгавко
وتابع الخليل "الحكومة تعمل بتناغم كبير سعيا للتخفيف قدر الإمكان من أضرار الحرب، ولا شك أن أي حرب تحمل أضرار متنوعة وليست بالقليلة وتحتاج للمعالجة على مستوى فردي وجماعي".
وأضاف "الحكومة السورية تعمل على تطوير الواقع الاقتصادي بشكل عام عن طريق برامج، كما أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى".
وأتم وزير الاقتصاد السوري، أن البرنامج الأول هو إحلال بدائل المستوردات الذي سيكون مضماره السنوي 2019-2020، وبرنامج يتعلق بتحفيز القطاع الخاص وسيكون مضماره 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد السوري يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية المشاركة في مؤتمر سان بطرسبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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