دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تؤكد على أن PS5 سيتوافق مع الإصدار الحالي PS4 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف Jim Ryan الرئيس التنفيذي لقطاع PlayStation في شركة سوني، على أن الإصدار القادم PS5 لن يتعارض مع الإصدار الحالي PS4.

جاءت الإصدارات الجديدة من منصات الألعاب غالباً بمميزات مستقلة عن الإصدارات السابقة، والتي لا تتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب الخاصة بالإصدارات القديمة من منصات الألعاب على الإصدارات الأحدث أو العكس، إلا أن سوني في طريقها لتغيير هذه السياسة مع الإصدار القادم من PS5.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر الرئيس التنفيذي لقطاع PlayStation في شركة سوني الذي أكد على أن سوني ستقدم ميزة التوافق بين الإصدار الحالي من PS4 والإصدار القادم PS5.

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ولقد قدمت مايكروسوفت ميزة التوافق بين الإصدارات المختلفة في منصة ألعاب Xbox One، حيث كان أحد الإعلانات المفاجئة لشركة سوني نظراً لإرتكاز كل منصة من Xbox One وPS على الحوسبة التي تعيق دعم المنصات الجديدة للإصدارات القديمة.

وتشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم من منصة ألعاب PS5 سيرتكز على بنية x86 المميزة للإصدار الحالي، ليتيح التكامل بين الإصدار الحالي والقادم من منصات الألعاب، كما أشار الرئيس التنفيذي لقطاع البلاي ستيشن إلى عملية التوافق بين منصات الألعاب بعبارة “الانتقال السلس”، لذا لن يكون التركيز الأول في خوادم سوني على المنصة المستخدمة في اللعب بين PS4 أو PS5.

المصدر

هذا الموضوع سوني تؤكد على أن PS5 سيتوافق مع الإصدار الحالي PS4 ظهر على التقنية بلا حدود.