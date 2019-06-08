ألمانيا تدعم العراق في مواجهة الإرهاب

بغداد/نازا محمد /الخليج 365
وصل وزير الخارجيَّة الألماني هايكو ماس، بغداد، السبت، في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص "حلحلة الوضع" في المنطقة، ودعم العراق في مواجهة الارهاب.
وعدد المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الخليج 365، ضمن أهداف الزيارة "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص المتاحة لحلحلة الوضع في المنطقة".
وأضاف، بإن الزيارة تأتي كذلك لـ "دعم وتعزيز دور العراق على الصُعد كافة ومنها مواجهة الإرهاب" .
وحسب الصحاف، ليس معلوما موعد انتهاء الزيارة كون جدولها متغير.
ومن المُقرر أن يلتقي "ماس" كلا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهوريَّة برهم صالح .
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أدبار، أعلنت الخميس، أن ماس سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف طهران، الاثنين القادم، في إطار زيارة للمنطقة، تشمل الإمارات والأردن
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