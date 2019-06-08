مسؤولة أممية تزور الرياض لبحث الأوضاع في اليمن

نيويورك/محمد طارق/الاناضول



قالت الأمم المتحدة إن وكيلة أمينها العام للشئون السياسية " روزماري ديكارلو" ستقوم بإجراء مشاورات في الرياض حول اليمن مع مسؤولين سعوديين ويمنيين في الفترة من 10 إلى 11 يونيو/حزيران الجاري.



جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الامين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك".



وذكر البيان ان المسؤولة الأممية ستناقش خلال زيارتها جملة من الأمور منها السلام والأمن الدوليين بما في ذلك الوضع في اليمن.

يشار إلي ان الإعلان عن زيارة ديكارلو يأتي بعد أسبوعين من خطاب بعثه الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يشكو فيه "تجاوزات المبعوث الأممي مارتن غريفيث".



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والشهر الماضي ، دعا البرلمان اليمني، في رسالة وجهها للحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي، حتى يلتزم بقرارات الأمم المتحدة.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة

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