اخبار الخليج

أمانة عسير تشيد بإنجازات حديقة أبها الجديدة للزوار

0 نشر
أميرة الشهري 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements
أميرة الشهري

أميرة الشهري

أشاد مدير عام التشغيل والصيانه المهندس عبدالكريم ابوخرشه بحضوره مساء يوم أمس الجمعة نيابة عن أمين امانة عسير
بالتنظيم المتميز لخدمة زوار حديقة أبها الجديده جاء ذلك خلال تفقده مهرجان ليالي الخليج الذي تنظمه شركة ليالي الخليج بالتعاون المشترك مع أمانة عسير والدور الكبير على عاتق شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في انجاز والنجاح والتميز والتطوير لحديقة أبها الجديدة بثوب مختلف عن الأعوام الماضية.

فيما توالت العروض الفنية كان أبرزها عروض استعراضية وعروض النار ومشاركات الأطفال الفنية وسط حضور عدد كبير من الزوار والأهالي لفعاليات ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة للعيد .
وكان لحضور المنشد غريب آل مخلص وتقديم الإنشاد ولحن الصوت الجميل الأثر الكبير في تفاعل الجمهور معه .

من جانب آخر أشاد الحضور بالمدينة الترفيهية والملاهي والتنوع الكبير والتطوير المستمر لحديقة أبها الجديدة.
فيما وعدت الشركة المنظمة للفعاليات ليالي الخليج بأن الفترة المقبلة ستكون هناك العاب إضافية وبرامج وفعاليات بثوب جديد ومختلف ووجهت الدعوة للزوار من خارج المنطقة والأهالي إلى زيارة حديقة أبها الجديدة.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تشيد بإنجازات حديقة أبها الجديدة للزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا