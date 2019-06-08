أمانة عسير تشيد بإنجازات حديقة أبها الجديدة للزوار

أميرة الشهري

أشاد مدير عام التشغيل والصيانه المهندس عبدالكريم ابوخرشه بحضوره مساء يوم أمس الجمعة نيابة عن أمين امانة عسير

بالتنظيم المتميز لخدمة زوار حديقة أبها الجديده جاء ذلك خلال تفقده مهرجان ليالي الخليج الذي تنظمه شركة ليالي الخليج بالتعاون المشترك مع أمانة عسير والدور الكبير على عاتق شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في انجاز والنجاح والتميز والتطوير لحديقة أبها الجديدة بثوب مختلف عن الأعوام الماضية.

فيما توالت العروض الفنية كان أبرزها عروض استعراضية وعروض النار ومشاركات الأطفال الفنية وسط حضور عدد كبير من الزوار والأهالي لفعاليات ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة للعيد .

وكان لحضور المنشد غريب آل مخلص وتقديم الإنشاد ولحن الصوت الجميل الأثر الكبير في تفاعل الجمهور معه .

من جانب آخر أشاد الحضور بالمدينة الترفيهية والملاهي والتنوع الكبير والتطوير المستمر لحديقة أبها الجديدة.

فيما وعدت الشركة المنظمة للفعاليات ليالي الخليج بأن الفترة المقبلة ستكون هناك العاب إضافية وبرامج وفعاليات بثوب جديد ومختلف ووجهت الدعوة للزوار من خارج المنطقة والأهالي إلى زيارة حديقة أبها الجديدة.

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