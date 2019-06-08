حادث بين سفن حربية أمريكية وروسية في #بحر_الصين

صحيفة الخليج الالكترونية

اقترب طراد أمريكي ومدمرة روسية من بعضهما البعض بشكل خطير في بحر الصين، كما ذكر الجيشان الروسي والأمريكي اللذان يلقي كل منهما على الآخر مسؤولية الحادث. وذكر الجهاز الصحافي للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، “في جنوب شرق بحر الصين الشرقي غيرت السفينة يو اس اس تشانسلورزفيل فجأة مسارها، وقطعت طريق المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف على بعد 50 مترًا فقط من السفينة”. واوضح الجيش الروسي “لتجنب الاصطدام، اضطر طاقم الأدميرال فينوغرادوف إلى القيام بمناورة طارئة”. وأوضح الجيش الروسي إنه تم إصدار مذكرة احتجاج ضد الطراد الأمريكي، مشيرًا إلى “الطابع غير المقبول لمثل هذه الأعمال”.

ورد الأسطول الأمريكي السابع في بيان باتهام السفينة الروسية بالقيام بـ”مناورة خطيرة” و”غير احترافية”.

Advertisements

وأضاف البيان أن “تشانسيلورزفيل كانت تستعيد مروحيتها بسرعة مستقرة عندما قامت السفينة الروسية بمناورة”. وأوضح البيان أن “هذا العمل الخطير أجبر تشانسيلورزفيل على التراجع والمناورة”. وتقع حوادث باستمرار بين سفن البلدين اللذين يتبادلان الاتهامات بالقيام بمناورات خطيرة، لكن في أغلب الأحيان في بحر البلطيق أو البحر الأبيض المتوسط.

وفي صيف 2016، وقع حادثان الواحد تلو الآخر في البحر الأبيض المتوسط: فقد تبادل الروس والأمريكيون الاتهامات، أولاً بمناورات خطيرة، وبعد ذلك بأسبوعين، اتهم الجيش الأمريكي فرقاطة روسية بالاقتراب كثيرًا من طراد في البحر الأبيض المتوسط. وتشمل الحوادث المنتظمة أيضًا طائرات تقترب كثيرًا من المجال الجوي للآخر. وفي مايو الماضي، رافقت مطاردات أمريكية ست طائرات روسية منها قاذفات إستراتيجية عن بعد من ألاسكا.