لعمل معالجة سطحية.. غلق تقاطع طريقي الإمام بن سعود وخالد بن الوليد بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، أنه سوف يتم إغلاق تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد؛ وذلك بسبب عمل معالجة سطحية للتقاطع (رفع كفاءة التقاطع)، وذلك بدءًا من غدٍ الأحد.

ونشرت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف»، أوضحت خلاله أنّ المسارات البديلة خلال فترة التحسين كالتالي:

أولًا.. القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقًا: سيتم تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالًا، ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف، ثم الانعطاف يمينًا.