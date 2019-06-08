أفغانستان.. مقتل 31 مسلحًا وإصابة 17 في عمليات عسكرية

الخليج - واس

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية نفذت 78 عملية خاصة في الساعات الـ 24 الماضية في أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 31 مسلحًا على الأقل وإصابة 17 آخرين، طبقًا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وقالت وزارة الدفاع أمس: “إن قوات الأمن نفذت أيضًا عشر عمليات مشتركة خلال نفس العمليات”. وفي الوقت نفسه، نفذ سلاح الجو 22 غارة جوية و 44 طلعة جوية بدعم من القوات المسلحة.

واعتقلت قوات الأمن أيضًا ثلاثة ممن يشتبه أنهم من المسلحين خلال العمليات، حسب وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة، أن قوات الأمن نفذت العمليات في أقاليم بغلان وزابل وبادغيس وهلمند وغور وقندهار ووردك وكابيسا وهيرات ونمروز.