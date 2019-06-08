الداخلية المصرية تعلن مقتل 4 "متورطين" في مهاجمة نقطة العريش

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم السبت، عن الداخلية تأكيدها "مقتل 4 إرهابيين متورطين في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش".

وتابعت الداخلية أنه تم "العثور بحوزة الإرهابيين على 3 بندقية آلية وحزام ناسف"، لافتة إلى أن العملية جاءت بعد "مداهمة عقار تتخذه العناصر الإرهابية بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أمس الجمعة إن الشرطة قتلت ثمانية "عناصر إرهابية" في اشتباك معها بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاشتباك وقع في جنوب العريش حيث تعرضت نقطة تفتيش شرطية لهجوم يوم الأربعاء أودى بحياة ثمانية من رجال الشرطة أحدهم ضابط.

وقال بيان الداخلية "توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوى بمنطقة العبور جنوب العريش وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم".

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وأضاف البيان أن الاشتباك "أسفر عن مصرع ثمانية عناصر إرهابية". وتابع أن الشرطة عثرت بحوزتهم على خمسة بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

وأوضح البيان أن العملية تمت في نطاق "ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش" فجر الخامس من يونيو/ حزيران.

وحسب "رويترز" كان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم يوم وقوعه. وقال أيضا في نشرة له على الإنترنت مساء الخميس إن 15 من قوات الأمن قتلوا وأصيب عشرة آخرون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ليل الأربعاء إن الشرطة قتلت 14 إرهابيا في إطار ملاحقة المسلحين الفارين بعد الهجوم.