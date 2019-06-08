شهود عيان: حركة السير تعود جزئيا في الخرطوم مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع

الخرطوم — سبوتنيك. وقال شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن هناك "انتشارا كبيرا لقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، مع تمركز بعضها على الجسور وبعض المواقع الحيوية"، موضحين "هناك انتشار لعناصر الجيش والشرطة في مدن أم درمان والخرطوم بحري".

وأضاف شهود العيان "حركة السير عادت بصورة طبيعية جزئيا، عقب إزالة أجزاء واسعة من المتاريس في الشوارع الرئيسية بولاية الخرطوم بواسطة القوات النظامية".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من الإثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 113 شخصاً.