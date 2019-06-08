شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يبدأ هجوما على محور طريق المطار ويدمر 3 آليات للميليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر عسكرى، اليوم السبت، أن الجيش الوطنى الليبى بدأ عملية الزحف على محور طريق المطار فى العاصمة طرابلس. وأوضح المصدر، وفقا لقناة "العربية الحدث"، أن قوات الجيش دمرت 3 آليات للمليشيات وأجبرتها على التراجع، فيما تجرى حاليا عملية إزالة السواتر الترابية التى أقامتها التشكيلات التابعة لـ"حكومة الوفاق". وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة مازالت تدور فى المنطقة، وتستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقدم ملحوظ للجيش الليبى، وكان مدير المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، قد أعلن أن القوات الجوية دمرت، الخميس الماضي، طائرة تركية مسيرة، بعد غارة جوية على القسم العسكرى فى قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس. Advertisements

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