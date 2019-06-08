شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى يصل إلى العراق فى إطار جولة شرق أوسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، فى زيارة رسمية، فى إطار جولة بعدد من دول الشرق الأوسط.

وقال مصدر عراقى مسئول، فى تصريح لقناة السومرية نيوز، إن "ماس" سيلتقى بالرئيس العراقى برهم صالح ورئيس وزرائه عادل عبد المهدى، لبحث العلاقات الثنائية والتوترات فى المنطقة.

وكان وزير الخارجية الألمانى، قد بدأ جولة فى منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام، حيث وصل أمس الجمعة إلى الأردن وتفقد قوات بلاده فى قاعدة الأزرق الجوية، وسيجرى ماس خلال جولته محادثات أيضا مع المسؤولين فى الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتوجه إلى إيران.

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