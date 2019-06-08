"بانج آند أولفسن" تطلق سماعة فاخرة

كشفت شركة بانج آند أولفسن Bang & Olufsen عن إطلاق سماعة الرأس H9 الفاخرة، التي تتوفر بسعر 500 يورو.

وأوضحت الشركة الدنماركية أن سماعة الرأس H9 الجديدة تزخر بالعديد من الوظائف المتطورة مع إطالة فترة تشغيل البطارية وتجهيزها بزر المساعد الصوتي غوغل آسيستنت.

وتزخر سماعة الرأس الفاخرة بخاصية إلغاء الضوضاء الفعالة، مع وظيفة الشفافية الجديدة، التي تتيح حسب رغبة المستخدم إمكانية الاستماع إلى الأصوات في النطاق المحيط، ويتيح أحد الأزرار الجديد إمكانية تشغيل المساعد الصوتي غوغل آسيستنت من أجل التحكم الصوتي في الهاتف الذكي المقترن بسماعة الرأس عن طريق تقنية البلوتوث.

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ومن ضمن الوظائف الجديدة في سماعة الرأس H9 إطالة فترة تشغيل البطارية، التي تمتد حالياً إلى 25 ساعة، بما في ذلك إلغاء الضوضاء، وعند تعطيل هذه الوظيفة فإن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 32 ساعة.

وبخلاف ذلك، فقد حافظت الشركة الدنماركية على نفس الموديل السابق فيما يتعلق بتصميم جسم السماعة وطريقة التحكم فيها؛ حيث تأتي وسادات الأذن Over Ear مصنوعة من جلد الأغنام مع حشوة من ميموري فوم لتوفير أقصى درجات الراحة أثناء الاستعمال، وتم تصنيع بقية جسم سماعة الرأس من الألومنيوم المؤكسد مع تغطيته بكسوة جلدية لمزيد من الفخامة والرقي.

وعلى الجانب الخارجي للسماعة يوجد سطح لمسي، بحيث يتم التحكم في تشغيل الموسيقى وشدة الصوت أو حتى استقبال المكالمات الهاتفية عن طريق الإيماءات، ويتم شحن سماعة الرأس H9 عن طريق منفذ USB-C، ويتم شحنها بالكامل في غضون 2.5 ساعة، وإلى جانب تقنية البلوتوث فإنه يمكن توصيل السماعة عن طريق كابل AUX بطول 1.2 متر.