سماعات الألعاب توفر جودة عالية في أغلب الأحيان

أوردت مجلة "بي سي جو" الألمانية أن سماعات الرأس الحالية المخصصة للألعاب تمتاز بجودة عالية في أغلب الأحيان.

وتوصلت المجلة الألمانية إلى هذه النتيجة بعد قيامها باختبار تسعة موديلات من المنتجات الحالية في الأسواق، وعلى الرغم من وجود اختلافات واضحة في جودة الصوت، إلا أنه لا توجد عيوب حقيقية بين سماعات الرأس، وقد حصلت جميع الموديلات على تقييم إجمالي يتراوح بين "جيد" و"جيد جداً".

ووفقا لنتائج اختبار المجلة الألمانية فإن الاهتمام في بعض الموديلات كان ينصب على النغمات العميقة، في حين تهتم موديلات أخرى بالنغمات الحادة والمتوسطة، ولذلك فإنه من الأفضل للمستخدم إجراء تجربة استماع قبل شراء سماعة الرأس، بالإضافة إلى أنه يجب التفكير جيدا في التجهيزات المطلوبة في السماعة المراد شراؤها.

ومن ضمن الأمور الأخرى، التي يجب مراعاتها عند شراء سماعة الرأس، تحديد ما إذا كان يجب توافر عناصر الاستعمال في السماعة مباشرة أم وجود الأزرار في الكابل، علاوة على أنه يتعين على عشاق الألعاب تحديد ما إذا كانوا يرغبون في وجود تأثيرات الإضاءة في السماعة أو وجود زر إضافي لاستقبال المكالمات الهاتفية أثناء استعمال الهاتف الذكي، وكذلك تحديد طريقة التوصيل المناسبة سواء كانت مقبس الجاك أو منفذ USB أو تقنية البلوتوث.