شكرا لقرائتكم بوتين يرفض نبذ "هواوي" ويطالب بـ "مراجعة دور الدولار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 21:58

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بمحاولة "بسط نفوذها على العالم"، مندداً بسعيها الى "إخراج" شركة "هواوي" الصينية من الأسواق العالمية، بشبهة التجسس، وداعياً إلى "مراجعة دور الدولار" في النظام المالي العالمي.



أما الرئيس الصيني شي جينبينغ فأعلن أن بلاده "مستعدة لمشاركة الاختراعات التكنولوجية مع كل شركائها، خصوصاً تكنولوجيا الجيل الخامس" من الإنترنت. وشدد على أن بكين تسعى الى "تعاون مفيد (للطرفين)، مبنيّ على المساواة والاحترام المتبادل".

وكان الرئيسان يتحدثان أمام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، علماً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت في أيار (مايو) الماضي منع الشركات الأميركية من بيع معدات "هواوي"، بشبهة تجسّسها لحساب الصين. لكن "هواوي" وقّعت الأربعاء اتفاقاً مع أضخم شركة روسية للهواتف الخليوية "إم تي إس"، لتطوير شبكة الجيل الخامس في روسيا.

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وندد بوتين بـ "محاولات إخراج هواوي من الأسواق العالمية، في شكل غير رسمي". وأضاف خلال المنتدى: "يتم وصف هذا الأمر لدى أوساط، ببدء أول حرب تكنولوجية في الحقبة الرقمية". وتابع أن "محاولات احتكار الموجة التكنولوجية الجديدة والحدّ من الوصول الى نجاحاتها، تؤدي الى مشكلة تفاوت عالمي على مستوى جديد بالكامل"، ورأى في ذلك "مصدراً كبيراً لعدم الاستقرار العالمي".

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بمحاولة "بسط نفوذها على العالم بأسره"، مستدركاً أن "هذا النموذج لا يناقض فحسب منطق الاتصالات الدولية الطبيعية، إذ أن المسألة الرئيسة هي أنه لا يخدم مصالح المستقبل".

وزاد: "واضح أن التغيّرات العميقة (في النظام المالي) تتطلّب تكييف المؤسسات المالية الدولية ومراجعة دور الدولار، الذي تحوّل أداة ضغط في يد الدولة التي تصدّره، على باقي العالم". وتحدث عن "خطأ فادح"، منبهاً الى "تراجع الثقة" بالدولار.