شكرا لقرائتكم لبنان: بلدية شحيم تشعل سجالا "تويتريا" بين "الاشتراكي" و"المستقبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 23:44

لا تزال حرب السجالات تطبع المشهد السياسي اللبناني. وفي موازاة السجال على جبهة "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" حول الاعتداء الذي نفذه الارهابي عبد الرحمن مبسوط في طرابلس، فتح سجال آخر على بين "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" اطلقته تغريدة لرئيس الحزب "التقدّمي" وليد جنبلاط عبر"تويتر" قال فيها: "كم هزيلة تلك الايام التي وصلنا اليها حيث يصبح محافظ جبل لبنان موظفا صغيرا عند تيار سياسي تائه ومتخبط في خياراته العامة، لكن مصرّ في محاربة الحزب الاشتراكي في اقليم الخروب بأي ثمن متجاهلا التاريخ النضالي للجبل والاقليم. رحم الله رجالات الامس امثال غالب الترك وسميح الصلح".



وردّ الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري على كلام جنبلاط، وكتب مغردا: "هيدا الحكي مش إلك يا بيك ... يلي بيناتنا أكبر بكتييير من مجلس بلدي ... اذا شايف غير شي خبرنا".

واستدعى رد الحريري، ردّا من أمين السر العام في الحزب "التقدمي" ظافر ناصر فكتب قائلا: "لأنو اللي بيناتنا اكبر بكتير مش لابن رفيق الحريري تهديد الناس بأرزاقن كرمال بلدية. صوّب المسار كرمال اللي بيناتنا".

وعاد أحمد الحريري وردّ على ناصر بالقول: "كلامك او كلام معلمك يا "رفيق" ظافر مش مقبول.. سعد الحريري ما بيقطع أرزاق.. ابن رفيق الحريري بنى أرزاقا ودفع من لحمو الحي وانتو اول العارفين... يا عيب الشوم".

وكانت المداورة على رئاسة بلدية شحيم التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين "تيار المستقبل" المتمثل بالرئيس الحالي للبلدية السفير زيدان الصغير والحزب التقدمي الاشتراكي المتمثل بأحمد فواز، والذي كان يفترض ان يتولى رئاسة البلدية للسنوات المتبقية من عمر المجلس، وهذا ما احدث سجالاً حاداً بين "التقدمي" والمستقبل".

واحتدمت السجالات "التويترية" أيضاً بين نائبي اقليم الخروب عضو كتلة "المستقبل" محمد الحجار، وعضو كتلة "اللقاء الديموقراطي، والتقدمي الاشتراكي" بلال عبدالله، على خلفية اشكالين بلديين في الجية وشحيم، والتي بدأت مع تغريدة عبدالله التي اتهم فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتدخل لتعطيل اتفاق التناوب في بلدية شحيم قائلاً: "غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس سعد الحريري في شحيم، معطلا لاتفاق التناوب في بلديتها، مستخدما أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم، من أجل الحاقهم بمئات ضحايا سعودي- اوجيه".

وأضاف: "اخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع. مش محرزة دولتك، عندك امور أهم بعتقد""

"تهديد بفتح الاوراق"

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فردّ عليه الحجار، مستنكرا وقال: "لا إنت يا دكتور بلال ولا غيرك مهما علا شأنه يحق له التطاول على رئيس حكومة لبنان رئيس تيار المستقبل سعد رفيق الحريري. شيل اللي حاطه على صفحتك وعلى صفحة الحزب أحسن ما تضطرنا نفتح الأوراق اللي الكل بيعرفها".

وبعد سحب تغريدته، عاد عبدالله وغرّد قائلا: "لن أرد على صغار القوم، عندما يتمنى الكبار سحب التويت، وأتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من ادبياتنا". ورد الحجار بالقول: "ونعم الأدبيات إذا كانت على شكل تويتاتك. عيب".

...وسركيس: أمتلك تسجيلات لـ "بو صعب"

الى ذلك إعتبرت الأمينة العامة لحزب "​القوات اللبنانية​" ​شانتال سركيس​، "أننا لو لم نذهب إلى انتخاب ​ميشال عون​ رئيساً للجمهورية كنا سنذهب إلى مزيد من الركود، ومن يعارض التسوية لا يقدّم حلولاً بديلة وأي حكومة مغايرة ستشكّل بحسب الأسس نفسها"، موضحة "أننا نرى أن تسوية "​التيار الوطني الحر​" و"​تيار المستقبل​" كان يجب أن تنجح ونحن كنا من صناع وصول عون للرئاسة وكنا نتأمل أن تكون تجربة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ والرئيس عون ناجحة ولكن للأسف أن ما يحصل يؤدي إلى التصويب إلى التسوية لا على الأسباب التي أدّت إلى ما أدّت إليه الأمور". ولفتت في موضوع التعينات، إلى أن "القوات اللبنانية لا تجد نفسها معنية لأن هناك آلية يجب أن تحترم ولم نطالب بحصص أو بمواقع".

وفي موضوع المقدم ​سوزان الحاج​، أكّدت سركيس أن "الشعب اللبناني بكامله لديه موقف واضح، ونحن أول من طالب بإلغاء المحكمة العسكريّة، موقفنا حزبيّ ونتأمل ابعاد التدخلات السياسية وتصاريح وزير الدفاع الياس بو صعب هي التي أكّدت التدخلات السياسية وأي حكم هناك تشكيك به نحن سنكون ضدّه"، مضيفة أن "بو صعب فاتح على أكتر من جبهة وليثبت اتهامه لنا برشى قدّمناها للإعلاميين وأنا أملك تسجيلات له كيف يمارس أنواع من الترهيب لمنع وسائل الإعلام من التغطية لأخبار "القوات".

ودعت إلى "التهدئة والعودة إلى أسس جديدة للتسوية، فلسنا بحاجة لخلاف "التيار" و"المستقبل" للاستثمار والاستفادة من الموضوع، ونحن أول من يهنئ عند "إنجازات" التيار و"نحنا ما منزعل إذا كنا المثل لغيرنا"، نحن نهنئ كل من يعمل لصالح البلد".

ورأت سركيس أنه "كان بإمكاننا استغلال موضوع خطوط التوتر في ​المنصورية​ للشعبوية ولكننا لم نصوّب على وزراء "التيار"، نحن مبدئيون ولا نحب الشعبوية ولن نسكت عن ​الفساد​، ​وزارة الطاقة​ قالت بأن لا أضرار على الأهالي، هي الجهة المخوّلة للتصريح بهذا الملفّ وهي تتحمل المسؤولية إن لم يكن كلامها صادقاً"، مشددة على أن "التيار يضخّم ردود الفعل ويحبّ ان يظّهر نفسه الضحية دائماً. والقوات من الأحزاب القليلة التي دعمت استقلالية ​القضاء​، وصراعات الأجنحة لا تفيد بتعزيز استقلالية القضاء والتفاصيل لا تفيد لأن لكلّ وجهة نظره في الموضوع ولا اثباتات واضحة ولننتظر المحاكمات والأحكام".

وأعلنت أنه "الآن فهمت لماذا كان كلّ هذا الاعتراض على استلام "القوات" للدفاع أو العدل لأننا لم نكن لنسمح بما يحصل الآن أن يستمرّ، ولو كانت ​وزارة العدل​ مع القوات "ما كان صار لي صار"، جازمة "أننا لسنا مع المنطق السلطويّ، نحن نشارك في السلطة بغية التحسين".