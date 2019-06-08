شكرا لقرائتكم سلام يستهجن مواقف وزراء وسياسيين تفتح ملفات خلافية حسمها اتفاق الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 09:49

شدد رئيس الحكومة السابق تمام سلام على ضرورة التكاتف بين الجميع وعدم التوقف عند بعض المواقف السياسية والممارسات المستهجنة التي أطلقها وقام بها بعض الوزراء والسياسيين، والتي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية ليس من المفيد فتحها وإثارتها، ولاسيما أنه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني ولما تعنيه إثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي.



جاء كلام سلام أثناء استقباله أمس وفدا من منسقية بيروت في تيار "المستقبل" برئاسة منسق بيروت الدكتور سامر سوبرة والذي اطلعه على اعمال ونشاطات المنسقية في بيروت. ورحب الرئيس سلام بالوفد مؤكدا وقوفه الى جانبهم ودعمهم لما فيه خير لبيروت وأهلها.

والتقى سلام أيضا وفدا من مصرف لبنان برئاسة رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي أطلعه على الوضع المصرفي والمالي في البلد، مؤكدا له الثقة بمتانة الليرة اللبنانية داعيا إلى عدم الخوف ، معتبرا أن إقرار موازنة 2019 خطوة إلى الأمام.