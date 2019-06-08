شكرا لقرائتكم تنحّي ماي يطلق سباقاً على خلافتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن، موسكو - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 20:25

تنحّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة عن رئاسة حزب المحافظين الحاكم، مطلقةً بذلك سباقاً محموماً لخلافتها، في ظلّ مأزق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).



ومن أبرز المرشحين لخلافتها، وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي أسقطت المحكمة العليا دعوى اتهمته بسوء السلوك وتعمّد الكذب، أثناء حملة الاستفتاء على "بريكزيت" عام 2016.

والدعوى، التي رفعها محامو رجل الأعمال ماركوس بول، متعلّقة بتصريحات لجونسون افادت بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعياً للاتحاد الاوروبي. واعتبر محامو بول ان جونسون "كذب مرات وضلّل البريطانيين حول تكلفة عضوية بلادهم في الاتحاد، وكان يعلم أن تصريحاته كاذبة أو مضللة". لكن قاضيَي المحكمة أيّدا مرافعة محامي الوزير السابق، والتي رأت "دوافع سياسية" للدعوى.

يتزامن رحيل ماي مع تصاعد نفوذ "حزب بريكزيت" بزعامة نايجل فاراج. وتصدّره نتائج الانتخابات الأوروبية الشهر الماضي، بنيله 31,6 في المئة من الأصوات. لكن الحزب فشل في دخول مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، في الانتخابات النيابية الفرعية التي نُظمت الخميس في بيتربورو شرق بريطانيا، فيما نجح حزب العمال المعارض في الحفاظ على مقعده.

ونال مرشّح "حزب بريكزيت" مايك غرين نحو 29 في المئة من الأصوات، وراء مرشحة حزب العمال ليزا فوربس (31 في المئة)، ومتقدماً بفارق كبير على حزب المحافظين الذي حلّ ثالثاً (21 في المئة).

واعتبر الخبير في استطلاعات الرأي جون كورتيس أن هذه النتيجة تُظهر أن المملكة المتحدة باتت "كوكباً سياسياً آخر"، لافتاً الى أن "حزب بريكزيت" هو "قوة تشويش كبرى".

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وأعلن فاراج أنه يعوّل على ظهور "صوت تكتيكي" من ناخبين محافظين رجّح انضمامهم إلى حزبه لتجنّب "أن ينتهي بهم الأمر مع (زعيم حزب العمال جيريمي) كوربن في الحكومة".

وبعد تقديم استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، ستبقى ماي تمارس مهمات تصريف الأعمال إلى أن يعيّن الحزب خلفاً لها، بحلول أواخر تموز (يوليو) المقبل. وفي المملكة المتحدة، يتولّى رئاسة الوزراء رئيس الحزب الذي يملك أكثرية في البرلمان.

وقال ناطق باسم ماي إنها ستواصل خلال الأسابيع المقبلة "العمل من أجل شعب هذا البلد"، وزاد: "أما في ما يتعلّق ببريكزيت، فأشارت إلى أنه لن يترتب عليها الدفع بهذه الآلية إلى الأمام، ولكن سيكون على خلفها فعل ذلك".

وسيترتب على الرئيس المقبل للحكومة البريطانية إعادة "بريكزيت" إلى مساره، سواء عبر إعادة التفاوض في شأن اتفاق جديد مع بروكسيل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق.

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان موسكو "لن تغيّر سلوكها"، استجابة لطلب لندن من أجل تحسين علاقات الجانبين، بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في إنكلترا.

وقال: "الأمر الوحيد الذي تريده روسيا هو علاقات مفيدة مبنية على المصالح المشتركة. ليس هناك ما يستحقّ الشجب في خط السلوك هذا. لكن الذين يتصرّفون في شكل مختلف، يلحقون ضرراً بالعلاقات الثنائية، ونحن نرى التداعيات".

جاء تصريح بيسكوف بعدما اعتبر ناطق باسم ماي أن "السلوك العدائي والمزعزع للاستقرار الذي تنتهجه روسيا، يقوّض مساعيها لتصبح شريكاً دولياً مسؤولاً"، داعياً إياها إلى "تغيير سلوكها". أتى ذلك بعدما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بريطانيا إلى "طيّ الصفحة المتعلقة بالجواسيس".