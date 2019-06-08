شكرا لقرائتكم واشنطن وموسكو تتبادلان اتهامات بعد حادث بحري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 20:13

تبادل الجيشان الروسي والأميركي اتهامات، بعدما اقترب طراد أميركي ومدمرة روسية من بعضهما بعضاً في شكل خطر في بحر الصين الشرقي.



ووَرَدَ في بيان أصدره الجهاز الصحافي للأسطول الروسي في المحيط الهادئ: "في جنوب شرقي بحر الصين الشرقي، غيّرت السفينة يو أس أس تشانسلورزفيل فجأة مسارها، وقطعت طريق المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف، على بعد 50 متراً من السفينة".

وأضاف: "لتجنّب الاصطدام، اضطر طاقم الأدميرال فينوغرادوف إلى تنفيذ مناورة طارئة". وأشار الى توجيه مذكرة احتجاج ضد الطراد الأميركي، لافتاً الى "الطابع غير المقبول لمثل هذه الأعمال".

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وردّ الأسطول الأميركي السابع، متهماً السفينة الروسية بتنفيذ "مناورة خطرة" و"غير مهنية". وتابع أن "تشانسيلورزفيل كانت تستعيد مروحيتها بسرعة مستقرة، عندما نفذت السفينة الروسية مناورة. هذا العمل الخطر أرغم تشانسيلورزفيل على التراجع والمناورة".

وتقع حوادث باستمرار بين سفن البلدين اللذين يتبادلان اتهامات بتنفيذ مناورات خطرة، ولكن غالباً في بحر البلطيق أو البحر الأبيض المتوسط.

وفي صيف 2016، وقع حادثان متتاليان في البحر المتوسط، إذ تبادل الروس والأميركيون اتهامات، أولاً بتنفيذ مناورات خطرة. وبعد أسبوعين، اتهم الجيش الأميركي فرقاطة روسية بالاقتراب كثيراً من طراد.

وتشمل الحوادث المنتظمة أيضاً مقاتلات تقترب كثيراً من المجال الجوي للآخر. وفي ايار (مايو) الماضي، رافقت مطاردات أميركية 6 مقاتلات روسية، بينها قاذفات استراتيجية، عن بعد من ألاسكا.