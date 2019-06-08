وزير الخارجية الألماني يصل بغداد

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إنه "من المقرر أن يلتقي ماس برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ماس سيبحث مع صالح وعبد المهدي العلاقات الثنائية والتوترات الحاصلة في المنطقة".

وفي وقت سابق ناقش وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ونظيره الألماني هايكو ماس خلال مكالمة هاتفية سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.