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تعمل سناب شات على تدعيم خدمتها بخاصية جديدة تقدمها لجمهور مستخدمي تطبيقها في سبيل المحافظة عليهم والبقاء على مضمار المنافسة؛ وهي ميزة المناسبات أو الأحداث كما كشفت متخصصة التسريبات
حيث توصلت لعمل الشركة على هذه الميزة الجديدة المشابهة لما نراه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال تحليلها لعدد من الأكواد في نسخة تطبيق سناب.
Snapchat is building Event Invites— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2019
Swipe up on a invite to join a group chat for the event pic.twitter.com/8yad1Ji6EI
حيث قامت ونج بنشر لقطة شاشة تُظهر السمات الأساسية لميزة المناسبات القادمة من سناب حيث يظهر من خلال الصورة أعلاه أيقونة للأحدث وبالضغط عليها يتم الإنتقال لإرفاق حدث أومناسبة معينة ثم يليها فراغين لإضافة عنوان ووقت إنعقادها،وبالرغم من غير الواضح للحظة كيف ستعمل هذه الخاصية على التطبيق وكيف ستتوافق مع باقي ميزاته إلا أنه سمكن توقع انها ستطلق على نحو عام وخاص وفقاً لرغبة المستخدم.
حيث سيتم تحديد مكان المناسبة على خريطة سناب شات وفقاً لخانة الموقع التي يملأها المستخدم في بطاقة الدعوة، والتي بدورها ستكون ميزة مكملة وموافقة للتحديث الذي أطلقته الشركة العام الماضي الذي يتيح متابعة أماكن تواجد الأصدقاء في حال تجمهم في مكان معين، لتكن بذلك سناب قد نسخت ميزة رئيسية من فيسبوك عند إطلاقها إياها بنفس الطريقة التي علمت فيها فيسبوك على نسخ خصائص التطبيق على منصتها وتطبيق انستقرام.
التدوينة سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.