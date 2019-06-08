دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء

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تعمل سناب شات على تدعيم خدمتها بخاصية جديدة تقدمها لجمهور مستخدمي تطبيقها في سبيل المحافظة عليهم والبقاء على مضمار المنافسة؛ وهي ميزة المناسبات أو الأحداث كما كشفت متخصصة التسريبات

Snapchat is building Event Invites



Swipe up on a invite to join a group chat for the event pic.twitter.com/8yad1Ji6EI — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2019

حيث توصلت لعمل الشركة على هذه الميزة الجديدة المشابهة لما نراه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال تحليلها لعدد من الأكواد في نسخة تطبيق سناب.

حيث قامت ونج بنشر لقطة شاشة تُظهر السمات الأساسية لميزة المناسبات القادمة من سناب حيث يظهر من خلال الصورة أعلاه أيقونة للأحدث وبالضغط عليها يتم الإنتقال لإرفاق حدث أومناسبة معينة ثم يليها فراغين لإضافة عنوان ووقت إنعقادها،وبالرغم من غير الواضح للحظة كيف ستعمل هذه الخاصية على التطبيق وكيف ستتوافق مع باقي ميزاته إلا أنه سمكن توقع انها ستطلق على نحو عام وخاص وفقاً لرغبة المستخدم.

حيث سيتم تحديد مكان المناسبة على خريطة سناب شات وفقاً لخانة الموقع التي يملأها المستخدم في بطاقة الدعوة، والتي بدورها ستكون ميزة مكملة وموافقة للتحديث الذي أطلقته الشركة العام الماضي الذي يتيح متابعة أماكن تواجد الأصدقاء في حال تجمهم في مكان معين، لتكن بذلك سناب قد نسخت ميزة رئيسية من فيسبوك عند إطلاقها إياها بنفس الطريقة التي علمت فيها فيسبوك على نسخ خصائص التطبيق على منصتها وتطبيق انستقرام.

التدوينة سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء ظهرت أولاً على عالم التقنية.