اخبار الخليج

سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء © Tech World قدمت بواسطة

تعمل سناب شات على تدعيم خدمتها بخاصية جديدة تقدمها لجمهور مستخدمي تطبيقها في سبيل المحافظة عليهم والبقاء على مضمار المنافسة؛ وهي ميزة المناسبات أو الأحداث كما كشفت متخصصة التسريبات

حيث توصلت لعمل الشركة على هذه الميزة الجديدة المشابهة لما نراه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال تحليلها لعدد من الأكواد في نسخة تطبيق سناب.

حيث قامت ونج بنشر لقطة شاشة  تُظهر السمات الأساسية لميزة المناسبات القادمة من سناب حيث يظهر من خلال الصورة أعلاه أيقونة للأحدث وبالضغط عليها يتم الإنتقال لإرفاق حدث أومناسبة معينة ثم يليها فراغين لإضافة عنوان ووقت إنعقادها،وبالرغم من  غير الواضح للحظة كيف ستعمل هذه الخاصية على التطبيق وكيف ستتوافق مع باقي ميزاته إلا أنه سمكن توقع انها ستطلق على نحو عام وخاص وفقاً لرغبة المستخدم.

حيث سيتم تحديد مكان المناسبة على خريطة سناب شات وفقاً لخانة الموقع التي يملأها المستخدم في بطاقة الدعوة، والتي بدورها ستكون ميزة مكملة وموافقة للتحديث الذي أطلقته الشركة العام الماضي الذي يتيح متابعة أماكن تواجد الأصدقاء في حال تجمهم في مكان معين، لتكن بذلك سناب قد نسخت ميزة رئيسية من فيسبوك عند إطلاقها إياها بنفس الطريقة التي علمت فيها فيسبوك على نسخ خصائص التطبيق على منصتها وتطبيق انستقرام.

التدوينة سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء ظهرت أولاً على عالم التقنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا